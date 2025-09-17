Criticità del Bonus psicologo in Italia: un aiuto insufficiente

Il Bonus psicologo 2025 sta suscitando notevoli preoccupazioni. I fondi disponibili ammontano a soli 9,5 milioni di euro, sufficienti per coprire circa 6.300 richieste, mentre si stima che più di 70.000 domande siano state presentate fin dall’apertura, avvenuta il 15 settembre. La situazione è stata aggravata da problemi tecnici sul sito dell’INPS, con rallentamenti e bloccaggio delle schermate, che hanno ostacolato molti utenti nel completare la domanda.

Questa misura è attesa come un aiuto concreto per affrontare ansia, stress e fragilità psicologica, ma i numeri indicano una crisi di accesso. Il contributo è riservato ai residenti in Italia con un ISEE non superiore a 50.000 euro e finanzia sedute di psicoterapia fino a 50 euro l’una. I limiti sono ulteriormente definiti in base a segmenti di reddito, con un contributo massimo di 1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro.

Il click day ha mostrato chiaramente la scarsità di risorse rispetto al bisogno reale: milioni di persone in cerca di supporto psicologico si trovano in difficoltà a causa dell’insufficienza dei fondi. Inoltre, la disparità di accesso favorisce chi è più veloce e ben informato, escludendo persone più fragili.

Per migliorare l’efficacia del Bonus, sarebbe necessario aumentare i fondi e semplificare l’accesso alle domande, anche tramite sportelli fisici. È fondamentale garantire che la salute mentale sia vista come un diritto, non come un aiuto temporaneo, rafforzando i servizi pubblici disponibili.