Critici musicali fanno infuriare Wax: “Io li mando tutti a quel paese!”

Maria De Filippi si è collegata con i ragazzi di Amici in casetta ed ha annunciato loro che avrebbero letto alcuni giudizi di diversi critici musicali. Su Wax i giornalisti hanno espresso qualche perplessità.

“Lui è smarrito. ‘Surfin in USA’ è la sua prima esibizione, su cui come sempre non ha mancato di scrivere qualche barra sopra. Wax è innovativo si sa. Però non basta, ha fatto decisamente di meglio. Al ballottaggio con Alessio e Federica canta Ballerine e Guantoni, forse il suo pezzo più forte. Eppure non riesce a convincere i giudici e va alo scontro finale. Con ‘Mio Fratello è Figlio Unico’ scoppia in lacrime e fa breccia nel cuore della giuria che conferma la sua permanenza all’interno del programma dopo aver sentito il suo ultimo singolo, Grazie. Tuttavia il cantante pare attraversare un momento di totale insicurezza”.

“Ma che ne sanno questi qui. Questi non capiscono proprio niente. Che ca**o me ne frega di loro. Io dico quello che mi pare perché loro dicono quello che vogliono pubblicamente e lo stesso faccio io adesso. Io sto facendo il mio lavoro ed esprimo il mio parere. A me di questa gente non me ne frega nulla. Di questi critici non mi importa. Quando questi parlano in questo modo, io fuori con questi col ca**o che ci lavoro, non ci lavorerò mai. Non me ne frega un ca**o che vadano a fare in cu**. Non me ne frega nulla, se mi dicono sabbia nel letto li mando a fare in c**o quattro, volte, cinque volte. E basta che questi tanto non capiscono nulla”.