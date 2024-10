Critiche per la Limitata Padronanza della Lingua Italiana

Durante la puntata del 15 ottobre di “Dimartedì” su La7, lo scrittore e giornalista Corrado Augias ha espresso critiche nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riguardo al linguaggio utilizzato in una chat interna a Fratelli d’Italia. Augias si è soffermato in particolare sull’uso del termine “infamia” da parte della Meloni, sottolineando la sua connotazione negativa legata al mondo della criminalità organizzata. Secondo Augias, Meloni non sembra comprendere il significato di tale parola, suggerendo una “scarsa padronanza della lingua italiana” e una “bassa frequenza linguistica” che potrebbe portare a errori nel suo linguaggio.

Il giornalista ha ampliato la sua critica al livello della classe politica italiana, ricordando come, in passato, figure di spicco, nonostante le loro divergenze, mantenessero un senso di responsabilità verso lo Stato. Augias ha messo in risalto la mancanza di coesione e rispetto istituzionale nell’attuale panorama politico italiano, che ha iniziato a mostrarsi con l’ascesa di Silvio Berlusconi. Ha definito Berlusconi come il primo a sminuire le istituzioni con un linguaggio provocatorio nei confronti di magistrati, oppositori politici e sindacati. Ha citato episodi emblematici, come quando Berlusconi si è rivolto agli elettori del Partito Comunista Italiano con epiteti offensivi, ritenendo questo un chiaro segnale del degrado del linguaggio politico.

Non è la prima volta che Augias critica Meloni. Alla fine di settembre, aveva contestato il suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, evidenziando come la presidente si fosse presentata in una sala quasi vuota. In quell’occasione, Augias aveva notato l’incapacità di Meloni di costruire alleanze solide e di trasmettere un’immagine unificatrice del Paese, descrivendola come un “cavaliere solo”. Queste critiche vengono nel contesto di una valutazione più ampia della classe politica attuale e della degenerazione del linguaggio politico, elementi che Augias ritiene preoccupanti per il futuro della democrazia in Italia.