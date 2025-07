Critiche in Aula: il Consigliere Scuderi Risponde al Vicesindaco

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ha risposto con fermezza alle recenti critiche espresse dal vicesindaco Fiorellini durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. Scuderi ha sottolineato la necessità di rispettare le “regole non scritte” della politica, affermando che le opposizioni non sono obbligate a sostenere un’amministrazione che, a suo avviso, sta danneggiando la città di Vittoria.

Il consigliere ha messo in evidenza che la maggioranza non ha sufficienti voti per approvare il regolamento sui diritti del contribuente, come già accaduto per il bilancio armonizzato. Ha denunciato l’assenza dell’assessore Fabio Prelati, che ha contribuito a questo stallo. Scuderi ha ribadito che le opposizioni non dovrebbero farsi carico delle mancanze della maggioranza e che il rimpallo delle responsabilità è una strategia fallimentare.

In risposta agli attacchi del vicesindaco, Scuderi ha richiamato all’ordine il suo alleato, sostenendo che l’amministrazione deve garantire i numeri necessari per far passare le delibere. Ha descritto la situazione come un “pensoso spettacolo” e ha espresso preoccupazione per la direzione della consiliatura.

La tensione tra maggioranza e opposizione sembra destinata a crescere, con le prossime sedute del Consiglio che si preannunciano critiche e serrate, mentre le questioni irrisolte continuano a gravare sulla gestione della città.