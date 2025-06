Critiche e delusioni: Mondiale per club, spettatori in calo

Il Mondiale per club ha realizzato finora 44 incontri, con una media di 34.000 spettatori e una percentuale di riempimento degli stadi pari al 54,78%. Questi risultati sono deludenti, soprattutto considerando il consistente montepremi offerto dalla FIFA, che può raggiungere i 106 milioni di euro per la squadra vincitrice. La competizione coinvolge 32 squadre dislocate in 12 città degli Stati Uniti.

Per avere un’idea del confronto, i primi cinque campionati europei mostrano statistiche decisamente più alte: la Premier League fa registrare una media di 40.476 spettatori con un tasso di riempimento del 97,9%, seguita dalla Bundesliga con 38.665 (97%) e dalla Serie A con 30.824 (92,4%). Diverse sono le problematiche che hanno influito sulla bassa affluenza, tra cui condizioni meteorologiche avverse, orari non favorevoli e giochi disputati durante la settimana. Tuttavia, la situazione è migliorata nel weekend.

Le partite di Inter e Juventus hanno visto presenze variabili: nel debutto dell’Inter contro il Monterrey si sono registrati 40.311 spettatori, mentre il match successivo contro gli Urawa Red Diamonds ha contato solo 25.090 persone. Juventus ha attratto 18.161 spettatori contro l’Al-Ain e 31.975 nel match contro il Wydad.

La FIFA mira a cambiare la situazione con l’inizio della fase a eliminazione diretta il 28 giugno, sperando in un miglioramento dell’appeal tecnico delle partite. Nel frattempo, Auckland City ha accolto con entusiasmo i 933.000 euro guadagnati durante il torneo, un risultato significativo per una squadra formata principalmente da dilettanti.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.corrieredellosport.it