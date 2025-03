Critiche di Meloni al Manifesto di Ventotene, lo scontro continua in Senato

Oggi si è verificato un nuovo scontro al Senato riguardo al Manifesto di Ventotene, dopo le polemiche emerse ieri alla Camera. L’opposizione ha sollevato la questione criticando le affermazioni di Giorgia Meloni, con Raffaella Paita di Italia viva che ha definito la situazione “grave per la democrazia”. Il senatore della Lega, Claudio Borghi, ha risposto definendo il Manifesto un testo “orribilmente antidemocratico”, sostenuto anche dal presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan. La presidente di turno, Licia Ronzulli, ha richiamato all’ordine i senatori, esortandoli a mantenere la calma.

Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito categoricamente alcune ricostruzioni di stampa riguardo a presunti colloqui tra Meloni e eurodeputati di Fratelli d’Italia, chiarendo che Meloni non ha mai qualificato la sua citazione del Manifesto come “una trappola”. Ogni interpretazione fuorviante è considerata “priva di fondamento” e destano preoccupazione per le notizie quotidiane diffuse da alcuni media.

La controversia è scoppiata dopo che, prima di un incontro a Bruxelles, Meloni ha criticato il Manifesto di Ventotene nella sua allocuzione alla Camera, dichiarando “Non è la mia Europa”. Questa dichiarazione ha generato intense reazioni da parte dei membri del Partito Democratico, portando a due sospensioni della seduta. Meloni ha letto estratti controversi del Manifesto, sottolineando affermazioni come la necessità di una rivoluzione socialista e la critica alla proprietà privata, concludendo che il “partito rivoluzionario” potrebbe creare una nuova democrazia.