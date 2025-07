Critiche di Georgette Polizzi su coppie di Temptation Island

In queste settimane, il talk show “Temptation Island” continua a dominare il piccolo schermo, conquistando un pubblico sempre più ampio. Ma non tutti sembrano entusiasti del format attuale. Georgette Polizzi, ex concorrente del programma, ha sollevato dubbi sulla genuinità delle coppie delle ultime edizioni.

Intervistata da Superguidatv, Georgette ha espresso le sue riserve, sostenendo che il clima del programma sia diventato meno spontaneo rispetto ai suoi tempi. Secondo la Polizzi, coloro che partecipano oggi sembrano avere aspettative diverse e un maggior interesse nel farsi notare dal pubblico, rispetto a quando lei e il marito Davide Tresse vi presero parte. «Le coppie non sono naturali, ma costruite», ha dichiarato, evocando il ricordo di un’esperienza vissuta con maggiore ingenuità.

Inoltre, Georgette ha osservato che la consapevolezza dei partecipanti nel diventare volti pubblici è cresciuta. Questo cambiamento ha portato a una rappresentazione delle relazioni che, secondo lei, perde di autenticità. Ha citato anche il comportamento di alcuni concorrenti nei reality, notando come la moda di creare triangoli amorosi si sia diffusa anche in altre trasmissioni, come il Grande Fratello.

Nonostante queste critiche, il programma continua a suscitare interesse, con momenti clamorosi e reazioni virali, come quella di Antonio Panico, il cui sfogo per la fidanzata ha fatto discutere. La stagione attuale si avvia verso la conclusione, rivelando se il viaggio nei sentimenti abbia davvero mantenuto il suo fascino, nonostante le accuse di costruzione e strategia.