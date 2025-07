Critiche di Borghi: Meloni e il rischio di un’economia fragile

Le dinamiche tra Italia, Stati Uniti ed Europa continuano a suscitare dibattiti accesi nel panorama politico. Recentemente, il senatore Enrico Borghi di Italia Viva ha espresso critiche incisive nei confronti della premier Giorgia Meloni riguardo alla sua strategia nei rapporti internazionali.

Borghi accusa Meloni di aver scelto un approccio ideologico e protezionista invece di tutelare gli interessi economici italiani. Secondo il senatore, la premier non sarebbe stata in grado di rappresentare adeguatamente l’Italia nei negoziati europei con Washington, mancando di presentare proposte efficaci, come l’introduzione di una web tax per i colossi digitali americani e le banche statunitensi operanti in Europa.

Il senatore critica la tendenza di Meloni a screditare leader europei, in particolare Emmanuel Macron, compromettendo così l’unità dell’Unione. Borghi avverte che tali azioni favoriscono chi, con alte tariffe doganali, mira a danneggiare ulteriormente l’economia europea.

Inoltre, il senatore contesta la recente visita di Meloni alla Casa Bianca, accusando la premier di aver concesso esenzioni fiscali ai grandi gruppi statunitensi in cambio di supporto su spese militari e fornitura tecnologica, ricevendo in cambio la minaccia di dazi commerciali. Tali scelte, secondo Borghi, potrebbero avere un impatto negativo sull’economia italiana, aggravando la situazione economica e commerciale del paese.