Critiche all’affidamento servizi: l’opposizione si unisce

L’amministrazione comunale di Benevento sta affrontando critiche da parte dei Consiglieri di opposizione riguardo all’affidamento di servizi professionali a una società della provincia di Salerno. Secondo i membri dell’opposizione, le risposte del Sindaco e dei dirigenti comunali rivelano aspetti preoccupanti sulla governance locale.

I dirigenti comunali, operando in totale autonomia, sono stati in grado di effettuare contratti per importi superiori ai 140mila euro senza consultare il Sindaco e gli Assessori. Questa situazione, pur sembrando positiva in termini di indipendenza, solleva interrogativi sulle procedure di trasparenza e responsabilità.

In particolare, gli oppositori lamentano che nella determina dirigenziale n. 269, datata 28 luglio 2025, non è specificato alcun motivo per cui è stata presa la decisione di affidare i servizi professionali. Tale mancanza di chiarezza contrasta con le normative vigenti, che richiedono che le motivazioni siano chiaramente espresse negli atti ufficiali. Solo dopo, i dirigenti hanno fornito giustificazioni attraverso comunicati stampa, suscitando ulteriori dubbi sulla legittimità dell’azione amministrativa.

I Consiglieri di opposizione coinvolti in questa questione sono Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Francesco Farese, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Giovanna Megna e Vincenzo Sguera. La situazione rimane tesa mentre si richiede maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure amministrative.