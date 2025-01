Critiche alla Sinistra: L’Assenza del Governo

Alla Camera dei Deputati, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha avuto un acceso confronto durante un’informativa sul recente caos nella rete ferroviaria. Salvini ha utilizzato gran parte del suo intervento per accusare le opposizioni e ha evocato presunti sabotaggi, mentre l’assenza di molti membri del Governo ha alimentato le polemiche. Durante il suo intervento del 21 gennaio, ha presentato una serie di eventi che ritiene non casuali, come incendi dolosi e guasti frequenti, segnalando la gravità della situazione e affermando che Ferrovie dello Stato ha presentato un’esposto.

Il ministro ha anche evidenziato i piani di ammodernamento della rete ferroviaria, con investimenti straordinari di 3,3 miliardi nel 2023, e ha annunciato la riapertura del tunnel ferroviario del Frejus entro marzo 2025. Tuttavia, ha criticato l’ex Governo Renzi per non aver affrontato simili problemi in passato, pur riconoscendo che l’attuale ammodernamento, legato ai fondi del Pnrr, può aver contribuito ai disagi per i pendolari.

Le opposizioni non sono state convinte dalle argomentazioni di Salvini. La segretaria del Pd, Elly Schlein, lo ha accusato di usare i presunti sabotaggi per mascherare l’inefficienza del Governo, chiedendo scuse per le sue responsabilità. Anche Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto misure di sicurezza contro atti di sabotaggio. A complicare la situazione, la scarsa presenza del Governo durante l’informativa ha suscitato ulteriori critiche, con Davide Faraone di Italia Viva che ha sottolineato l’importanza di una maggiore attuazione delle responsabilità governative.