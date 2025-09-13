Critiche alla salute italiana: la verità di Rosy Bindi

Rosy Bindi critica le affermazioni di Giorgia Meloni riguardo alla sanità italiana, affermando che la premier sa di non dire la verità e che mente consapevolmente. Secondo Bindi, bisogna considerare l’aumento annuale del fondo sanitario in relazione al PIL, all’inflazione e ai crescenti costi della salute. Ricorda che, al momento della sua partenza dal ministero, il fondo era inferiore alla media europea. Oggi, invece, l’Italia risulta essere quattro punti sotto rispetto a Germania e Francia, con un deficit stimato di almeno 20 miliardi di euro.

Nonostante queste difficoltà, Bindi evidenzia che l’Italia continua a offrire un servizio sanitario considerato tra i migliori al mondo. Tuttavia, mette in guardia che i dati e la situazione economica attuale non coincidono con le dichiarazioni fatte dalla premier.