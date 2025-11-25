Critiche al Presidente Siciliana

Il Codacons, un’organizzazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ha espresso forti critiche sul premio “Custode dell’Ambiente” conferito al Presidente della Regione Siciliana. Secondo l’associazione, il riconoscimento appare disallineato rispetto alla reale situazione ambientale dell’Isola, caratterizzata da emergenze come incendi devastanti, rifiuti abbandonati, discariche sature e una raccolta differenziata lontana dagli standard europei.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel Teatro Pirandello, con applausi e dichiarazioni solenni, ma secondo il Codacons, questo riconoscimento rischia di apparire come un esercizio di autocelebrazione. Inoltre, un decreto dirigenziale riportato dal giornale online Sudpress rivela una spesa di 29.951 euro destinata esclusivamente alla comunicazione dell’evento, una cifra difficile da giustificare in un momento di criticità ambientali diffuse.

Il Codacons ha annunciato che chiederà alla Corte dei Conti di acquisire gli atti relativi alle spese sostenute per la manifestazione per verificarne la correttezza e l’effettiva utilità pubblica. L’associazione ribadisce che la Sicilia non ha bisogno di premi autoreferenziali, ma di risultati concreti e immediati nell’interesse dell’ambiente e della salute dei cittadini. Il Codacons sottolinea il divario tra ciò che si proclama ufficialmente e ciò che vivono quotidianamente i cittadini siciliani, evidenziando la necessità di trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche.