Critiche ad Amici da parte di due famosi cantanti: “Poveri ragazzi”

Qualche settimana fa Luca Jurman è tornato a scagliarsi contro l’autotune usato anche ad Amici di Maria e in particolare se l’è presa con Rudy Zerbi. Critiche al prof di canto della scuola mariana, che è stato anche definito una vergogna per la musica. E proprio sotto al post Instagram di Jurman sono arrivati i commenti di altri due famosi musicisti.

Le critiche di Morgan e Mario Biondi.

Morgan ha quotato le critiche di Luca Jurman e ha rilanciato: “Ma Zerbi non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l’ha e basta“. Poche ore dopo è intervenuto un altro famosissimo cantante, Mario Biondi, che però non se l’è presa con Rudy: “Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria“.

Su Rudy Zerbi ognuno può avere il parere che vuole, invece non trovo giusto dire che qualcuno sprema e freghi i ragazzi di Amici. Molti degli alunni fanno fortuna grazie al programma, realizzano il proprio sogno e riescono a vivere della propria passione. Certo, non vale per tutti, ma questo nessuno glielo promette nel talent. A comprare i dischi sono le persone da casa, Amici offre una vetrina (e mette in contatto gli alunni con le case discografiche, cosa non da poco), poi sta ad ogni cantante cercare di rilasciare musica il quanto più possibile vicina al gusto del proprio pubblico.

