Critiche ad Agrigento Capitale della Cultura: Senza Acqua dopo il Nuovo Asfalto per Accogliere Mattarella

In Sicilia, l’allerta siccità ha raggiunto livelli critici, complicata ulteriormente dalla recente elezione di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. In preparazione per l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tentativo di abbellire i luoghi strategici, è stata avviata una rapida asfaltatura delle strade che ha avuto conseguenze negative per la comunità locale.

L’assalto di asfalto, realizzato in tempi record, ha comportato la copertura di rubinetti e tombini. I cittadini di Agrigento si sono trovati in difficoltà ad accedere all’acqua potabile, con i fontanieri che segnalavano la paradossale situazione: “hanno asfaltato saracinesche, rubinetti, tombini, tutto”. La politica e la gestione delle emergenze idriche in Sicilia sono state al centro di un acceso dibattito. I sindaci di diversi comuni, frustrati per la scarsità d’acqua, hanno addirittura occupato la diga di Ancipa, evidenziando la crisi idrica che attanaglia la regione.

La gestione di questa asfaltatura frettolosa è stata criticata dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, il quale ha richiesto le dimissioni del presidente della Regione, Renato Schifani. Miccichè ha descritto l’intervento come un “disastro frettoloso con i soldi delle tasse”, evidenziando il fatto che molti tombini sono stati coperti dall’asfalto, portando a una situazione già problematica a livello di sicurezza stradale. Inoltre, l’asfalto, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, ha mostrato segni di deterioramento in breve tempo, rendendo le strade nuovamente pericolose sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Non si tratta tuttavia del primo errore legato alla nomina di Agrigento a Capitale della Cultura. Prima di questi eventi, si erano già notati errori grammaticali sui nuovi cartelli stradali, in particolare nella scrittura di nomi storici e luoghi iconici. La situazione ha sollevato critiche sulla preparazione della città per questo importante riconoscimento e sulla capacità delle autorità locali di gestire situazioni di crisi nel modo appropriato.

In sintesi, la questione dell’acqua e la gestione della città in vista dell’importante evento culturale mettono in luce le sfide notevoli che Agrigento deve affrontare per servire adeguatamente i suoi cittadini.