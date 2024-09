Critiche a Chiara Ferragni per l’esposizione di Paloma sui social, la sua risposta

Chiara Ferragni dopo aver passato gli ultimi tre mesi a giro per il mondo (seguendo i suoi tag su Instagram: Budapest, Ibiza, Corsica, Mykonos, Forte dei Marmi, Maratea, Palma di Maiorca, Isole Eolie e Capri), è tornata a Milano e lo ha fatto sapere ai follower con un bel carosello di foto. Nell’album di foto (20 in totale) in ben 7 appare Paloma e questo è stato notato dai fan, dato che nel corso dell’estate di lei si erano un po’ perse le tracce. E ovviamente sono piovute le critiche.

“Ora solo foto con il cane? Ti prego, chi è che ti consiglia di fare queste cose?“, ha chiesto uno. “Povera Paloma, ha sempre un’aria così triste“, ha scritto un’altra. Commenti pubblici a cui Chiara Ferragni ha deciso di rispondere un po’ piccata. Al primo ha replicato: “Il mio cervello?“, mentre alla seconda ha scritto: “Anche terapisti canini“.

La golden retriver, comprata con Fedez dopo la morte di Matilda, è rimasta con lei dopo la separazione e lui ne ha così comprato un altro (di golden retriver, sempre biondo) e lo ha chiamato Silvio. Qualcuno sostiene in onore a Silvio Berlusconi, altri invece come sfottò al presunto nuovo flirt di Chiara, tal Silvio Campara.

“Paloma non ce l’ho io” – le parole di Fedez prima di acquistare Silvio – “È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il c4zzo. Ma devo mettermi nella live del Rosso a piangermi addosso? No! La prendo sul ridere anche perché in questo periodo se non prendo sul ridere le cose mi lancio dal balcone con le ali di cartone. Sembra che uno non può scherzare sulle proprie tragedie, mi sono stupìto. La prossima volta dirò ‘avevo un cane non me lo fanno più vedere mi rode il cul0 perché non ne capisco le ragioni”.