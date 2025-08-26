Critiche a Butler e Gadot: polemiche alla Mostra di Venezia

Gerard Butler e Gal Gadot, protagonisti di un film fuori concorso, risultano sgraditi alla Mostra del Cinema di Venezia. La ragione è da attribuire a una cena di raccolta fondi per l’esercito israeliano a cui Butler ha partecipato e al servizio militare di Gadot nelle Forze di Difesa israeliane.

Butler e Gadot sono i protagonisti del film “In the hand of Dante” e, a quanto pare, non avevano confermato la loro presenza all’evento. Tuttavia, sono stati indicati come ospiti non graditi a causa dei loro legami con l’esercito israeliano. Nel 2018, Butler ha preso parte a un gala organizzato da Friends of the Israel Defense Forces, raccogliendo 60 milioni di dollari per le forze armate israeliane. Gadot, invece, ha prestato servizio tra il 2005 e il 2006 come soldatessa e istruttrice di combattimento nell’Idf.

Un collettivo di 1.500 attivisti, attori e registi, noto come V4P – Venice For Palestine, ha firmato una petizione per chiedere l’esclusione di Butler e Gadot dalla manifestazione. Nella lettera, richiedono che l’invito venga ritirato a qualunque artista che sostenga pubblicamente il genocidio, proponendo di lasciare lo spazio a una delegazione che sfilerebbe con la bandiera palestinese.

Tra i firmatari della petizione ci sono nomi noti come Marco Bellocchio, Ken Loach, Jasmine Trinca, Carlo Verdone e Roger Waters. Il collettivo ha anche espresso la volontà che la Biennale prenda una posizione chiara contro il conflitto in corso e la pulizia etnica in Palestina perpetrata dal governo israeliano.