Critica di Italia Viva e M5S

Il caos nei trasporti ferroviari italiani ha nuovamente sollevato un’ondata di critiche contro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Recentemente, a causa di ritardi e disagi a Roma e Firenze, l’hashtag “Salvini dimettiti” è diventato virale sui social media, attirando l’attenzione non solo del Movimento 5 Stelle, ma anche di Italia Viva. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha minacciato di presentare una mozione di sfiducia contro Salvini, chiedendo al ministro di riferire in Senato e di spiegare la situazione deficitaria delle ferrovie.

Renzi ha lanciato una petizione per sollecitare le dimissioni di Salvini, definendolo “assolutamente incapace e incompetente”. Altri membri del partito hanno invitato il ministro a chiarire gli investimenti previsti per potenziare l’alta velocità e a spiegare il controverso piano di riduzione delle corse ferroviarie. Maria Chiara Gadda ha sottolineato l’incapacità della Lega di gestire il settore dopo anni di governo, mentre Davide Faraone ha sarcasticamente commentato la gestione di Salvini come se fosse “un gioco per bambini”.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha denunciato il caos attuale, evidenziando la difficoltà dei pendolari e segnalando i ritardi nei collegamenti. Conte ha chiesto un aggiornamento al governo, accusandolo di essere distaccato dalla realtà e incapace di gestire emergenze come quella attuale. Ha inoltre criticato la premier Meloni per non dedicare tempo alle problematiche rilevanti come i forti ritardi nei trasporti.

Altre figure politiche, come Antonino Iaria, hanno ribadito la necessità di investimenti reali in infrastrutture, chiedendo con urgenza le dimissioni di Salvini e protestando contro gli sprechi che ritengono non servano al paese. I disagi nei trasporti pubblici sono diventati un tema centrale nel dibattito politico italiano, con un crescente senso di frustrazione tra i cittadini per una situazione che sembra andare verso il deterioramento.