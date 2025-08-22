Critica dell’IA in Italia: il potere nascosto delle Big Tech

Una delle motivazioni per leggere Nell’occhio dell’algoritmo. Storia e critica dell’intelligenza artificiale, scritto dal filosofo della scienza Matteo Pasquinelli, è la sua analisi critica della propaganda sull’intelligenza artificiale, che si fonda sul mito dell’automazione totale. Questo racconto spesso serve a promuovere gadget tecnologici costosi e a rafforzare il potere delle grandi aziende tecnologiche. Pasquinelli, con una formazione marxista, smonta l’idea che l’intelligenza artificiale sia un fenomeno naturale, rivelando che essa è invece il risultato di relazioni sociali e di produzione che le forze politiche cercano di rendere invisibili.

L’autore sottolinea che l’intelligenza artificiale non rappresenta la realizzazione di una filosofia morale legata a singoli oligarghi, ma è il frutto dell’automazione della forza lavoro e delle interazioni sociali. Le reti neurali artificiali, che codificano abilità cognitive usando metodi statistici, non sono frutto di un pensiero magico, ma sono risultati della sistematizzazione di metriche per valutare capacità umane.

Pasquinelli propone di analizzare la tecnologia in un contesto critico: l’intelligenza artificiale non sostituisce i lavoratori, ma modifica l’ordine sociale, rendendo il lavoro più invisibile e precario e consolidando le disuguaglianze. L’impatto delle macchine algoritmiche si manifesta in vari ambiti, dalla produzione industriale alla gestione dei sussidi sociali, intensificando il controllo sociale e economico.

Senza forza lavoro, il sistema si fermerebbe. Pasquinelli invita a considerare l’idea di una «teoria dell’automazione-lavoro» legata a una «pratica dell’autonomia sociale». Una possibile soluzione implica che i lavoratori del capitale digitale sviluppino una soggettività alternativa, creino una «contro-intelligenza collettiva» e collettivizzino le piattaforme per trasformarle in servizi pubblici. Pur essendo lontani da tale scenario, è fondamentale riconoscere i problemi per affrontarli.