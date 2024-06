Criteri per la scelta dei big di Sanremo e priorità, parla Carlo Conti

Durante la conferenza di presentazione del Tim Summer Hits, Carlo Conti ha risposto anche alle domande che i giornalisti gli hanno posto sul prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore ha spiegato i suoi criteri per la scelta dei big, tutto infatti partirà dal brano e non dal peso dei nomi dei cantanti, poi però farà anche degli inviti. La scelta dei big però non è il primo passo da fare nel suo personale calendario, prima infatti si occuperà del regolamento, poi delle nuove proposte e solo infine dell’ascolto dei brani inviati dagli artisti famosi.

“Adesso lavoro sul regolamento, poi c’è l’ascolto attento prima delle nuove proposte e poi dei big. Dopo sceglieremo le persone che mi affiancheranno. I brani sono la cosa fondamentale. Se come direttore artistico inviterò qualche artista in gara? I criteri per me sono: sempre prima i brani, prima c’è sempre l’ascolto e poi gli inviti.

Come farò visto i tanti impegni? In realtà sto facendo molto meno. Ho tolto tutti gli impegni quotidiani e ho scelto di lasciare questa meravigliosa città per stare nella mia Firenze con la mia famiglia. Credo di lavorare meno rispetto agli anni passati anche se gli impegni sono tanti.

Se sono preoccupato per il lavoro da fare a Sanremo? Sicuramente meno delle scorse edizioni che ho diretto. Allora avevo anche L’eredità, un impegno quotidiano che si sommava al lavoro del Festival. Quest’anno non ho un simile impegno e quindi farò meno fatica. Non so se vedremo alcuni dei cantanti o la conduttrice del Tim Summer Hits a Sanremo è presto per dirlo. Nell’organizzazione del Festival ci sono scatti precisi. Per ultima cosa sceglieremo le persone che stanno insieme a condurre. Prima il regolamento e i nuovi artisti, poi verrà tutto il resto”.