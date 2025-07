Criteri di credito 2025: stabilità per le imprese e incertezze

Le recenti analisi della Banca Centrale Europea (BCE) hanno messo in luce le attuali dinamiche del credito nell’area euro, evidenziando differenze significative tra i vari tipi di prestiti. Nel secondo trimestre del 2025, le istituzioni bancarie hanno mantenuto stabili i criteri per i prestiti alle imprese, senza apportare modifiche sostanziali alle condizioni di accesso al credito.

Al contrario, per i mutui immobiliari e i prestiti al consumo, è stato registrato un ravvicinamento delle regole, con un inasprimento percepito soprattutto per questi ultimi. Le banche attribuiscono tale evoluzione alla crescente preoccupazione relativa ai rischi economici, che le spinge a essere più caute. Tuttavia, la concorrenza tra istituti finanziari ha mitigato la rigidità di questi criteri.

In merito all’andamento geopolitico, le banche non hanno segnalato un inasprimento diretto dei criteri, ma hanno intensificato il monitoraggio delle aziende più esposte a tali rischi. Per il terzo trimestre del 2025, ci si aspetta stabilità nei criteri per i prestiti alle imprese, un lieve allentamento per i mutui e un ulteriore irrigidimento per il credito al consumo.

La domanda di prestiti da parte delle imprese ha mostrato un debole incremento, incentivato dalla diminuzione dei tassi di interesse, mentre la richiesta di mutui è aumentata significativamente, sostenuta dalle condizioni favorevoli del mercato immobiliare. Al contrario, la domanda di prestiti al consumo ha registrato solo un modesto aumento, bilanciato da una minore fiducia dei consumatori.

Infine, la capacità delle banche di accedere a finanziamenti è leggermente migliorata, grazie all’efficiente raccolta di fondi a breve termine. Le previsioni indicano una stabilità in questo ambito per i prossimi mesi.