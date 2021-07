Il ginnasta spagnolo Cristofer Benítez è stato vittima delle dichiarazioni omofobe della campionessa olimpica russa Tatina Navka. Questa gran signora è il chiaro esempio che si può eccellere in una disciplina ed essere comunque delle brutte ignoranti.

La pattinatrice su ghiaccio che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2006, ha commentato in modo davvero disgustoso l’arte e i look di Cristofer Benítez: “Capisco il progresso e la tolleranza, ma questo è troppo. Il femminile è femminile e il maschile è maschile. Poi gli uomini dovrebbero essere maschili, così come la ginnastica ritmica dovrebbe essere uno sport femminile. Comunque pensate che ci sia un modo per dimenticare quello che abbiamo appena visto con questo ragazzo? Sono davvero felice che in Russia non esista una cosa del genere, e mai esisterà. Come cresceranno i bambini con queste tendenze? I miei figli non vedranno mai nulla di tutto questo e non penseranno che sia normale“.

I figli di questa grandissima ignorante non vedranno mai un uomo che fa ginnastica ritmica (forse), ma purtroppo passeranno l’infanzia con un’omofoba che vomita pu****ate.

La campionessa russa di pattinaggio #TatianaNavka attacca lo spagnolo #CristoferBenitez nella ginnastica ritmica che per lei “è solo roba per donne”: lo stesso atteggiamento maschilista di chi per tanti secoli ha negato alle donne l’accesso al lavoro “solo roba per uomini” — vladimir luxuria (@vladiluxuria) July 27, 2021

La replica di Cristofer Benítez.

“Questo è uno dei tanti messaggi che ho incrociato nel corso della mia carriera sportiva. Indosso tiare, indosso leggings con gonnellini, come ad esempio un romano o il principe d’Egitto indossavano una gonna. Finché è coerente, con la musica dei Gladiatori non indosso un tutù, non avrebbe senso. Vincere la paura è possibile. Il male è negli occhi di chi guarda e non nel cuore di chi ama. Ho combattuto, combatto e lotterò per qualcosa che non fa male a nessuno, per qualcosa che mi fa innamorare”.

Una medallista olímpica ha dicho hace poco que “lo femenino es femenino y lo masculino es masculino” y sus hijos jamás verán esto. Así que aquí os dejo esta maravilla de Crístofer Benítez, para que llegue a cada casa. Disfrutadlo igual que yo! pic.twitter.com/SLOYIbWir9 — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 25, 2021