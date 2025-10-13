19.7 C
Cristo Redentore: simbolo di speranza a Rio de Janeiro

Cristo Redentore: simbolo di speranza a Rio de Janeiro

Oggi si celebra l’anniversario dell’apertura al pubblico della statua del Cristo Redentore, situata sulle colline di Rio de Janeiro. Alta 30 metri e con braccia che si estendono per 28 metri, la statua è stata progettata dall’ingegnere Heitor da Silva Costa e si erge sul Monte Corcovado. La versione finale differisce significativamente dal design originale, che prevedeva una figura di Cristo con un globo in una mano e una croce nell’altra. Il progetto è cambiato, portando alla monumentale statua che conosciamo oggi, con le braccia aperte in segno di accoglienza.

Il Cristo Redentore è la più grande scultura in stile Art Déco al mondo e nel 2001 è stata votata come una delle Sette Meraviglie del Mondo. La costruzione è durata nove anni e ha richiesto un investimento equivalente a 250.000 dollari dell’epoca. La scultura è realizzata principalmente in calcestruzzo rinforzato e rivestita in un tipo di scisto noto come pietra ollare.

In questa giornata, si ricordano anche altri eventi significativi: il posizionamento della prima pietra della Casa Bianca a Washington, il lancio della prima rete cellulare negli Stati Uniti, e la vittoria del Premio Nobel per la Pace da parte del presidente sudcoreano Kim Dae-jung. Inoltre, il progetto “One Laptop Per Child” ha fornito computer a migliaia di studenti in Uruguay.

Infine, un pensiero va a Nana Mouskouri, che celebriamo oggi. Icona della musica europea, ha pubblicato oltre 200 album in 12 lingue e ha venduto 250 milioni di copie nel mondo, rendendola una delle cantanti più celebri nella storia della musica.

