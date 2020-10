Nonostante sia stata friendzonata, Dayane Mello continua a stuzzicare Francesco Oppini e non nasconde l’interesse che nutre per nei suoi confronti. Fuori dalla casa del GF Vip qualcuno non è troppo felice dell’atteggiamento della modella. Cristina Tomasini dopo aver lanciato una shade alla bella brasiliana dal suo profilo Instagram, si è sfogata in un’intervista rilasciata a Novella 2000. La ragazza di Oppini ha detto di essere fiera del comportamento di Francesco, ma ha poi aggiunto che l’atteggiamento di Dayane l’ha spiazzata.

“Lui è un signore, hanno creato una bomba insidiosa, l’hanno messo in mezzo, e si è creata questa situazione che non era certo ad armi pari. Un uomo diverso avrebbe reagito in altro modo, perché hanno fatto leva sulla vanità maschile, e lei (Dayane, ndr) è una magnifica presenza. Ma è andata storta. Francesco è un uomo onesto. Non dubito del nostro amore. Certo è che, se alle spalle di Francesco qualcuno ordisce una trama e lui non la conosce, lui non si può difendere. Se non sa, ripeto, non è ad armi pari.

Sono rimasta spiazzata quando lei ha detto di essere interessata, per alcuni è una dinamica del gioco, lo sarà anche per quella signora. Ma per me Francesco non è un gioco, e nemmeno una dinamica: è l’uomo che amo e con cui voglio creare una famiglia. Mi hanno pure chiamato dalla produzione, ma ripeto, Francesco è l’uomo con cui voglio creare una famiglia, non il concorrente di un reality. E sempre per riprendere Ulisse, non avrei pensato che gli avrebbero messo sulla sua rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli”.