Cristina Scuccia, una giornalista anticipa il possibile coming out a L’Isola dei Famosi

“C’è aria di coming out?”, titola così il nuovo articolo di Grazia Sambruna per MowMag che parla proprio di Cristina Scuccia.

In merito proprio al suo orientamento sessuale, MowMag scrive:

“Come se già non fosse abbastanza, i rumors non finiscono qui. Noi di MOW, umili ambasciatori, riceviamo e diffondiamo. Senza portare pena. “Ha una fidanzata a Madrid“, ci viene riferito. E perché proprio a Madrid? Dopo la rinuncia ai voti, l’ex orsolina Scuccia si è trasferita nella capitale spagnola, dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriera donandosi alla sua nuova vita laica, laicissima. “C’è aria di coming out“, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, “Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai“. Ah”.

Cristina Scuccia lesbica e fidanzata con una ragazza spagnola?

Quando l’ultima volta Silvia Toffanin le ha chiesto se era fidanzata, Cristina Scuccia ha così risposto: “Fidanzati? Ci sono delle persone che ci provano, ma step by step. Non mi sento neanche io al 100% pronta. Forse perché non è arrivato ancora l’amore. Quando l’amore arriva forse cade anche ogni tipo di paura”. Ed è stata proprio la parola neutra “persone” a far scatenare i gossip, alimentati anche da una fanpage che l’ex Suora segue su Instagram.

Nel dubbio i gossip su Cristina Scuccia non si contano sulle dita di una mano e se da una parte c’è chi la crede lesbica e fidanzata, dall’altra qualcuno ipotizza che sia sentimentalmente coinvolta con un ex frate francescano.

Insomma, quale sia lo status sentimentale di Cristina Scuccia al momento non è dato saperlo, ma qualora la gola profonda di Grazia Sambruna fosse vera, quello dell’ex Suora sarebbe il secondo coming out a L’Isola dei Famosi. Il primo lo ha fatto Eva Grimaldi nel 2017 annunciando la sua relazione con Imma Battaglia.