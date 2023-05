Cristina Scuccia risponde a delle domande scomode: “Amore libero, il velo”

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha chiamato Cristina Scuccia in zona nomination per farle fare delle domande dagli opinionisti. Vladimir Luxuria ha chiesto alla naufraga se per lei la Chiesa dovrebbe permettere a sacerdoti e suore di farsi una famiglia. Ilary ed Enrico invece hanno chiesto a Cristina Scuccia se la sua persona ideale ha delle caratteristiche particolari e se sull’isola c’è chi potrebbe farle battere il cuore.

“Tutti mi chiedono continuamente se sono fidanzata. Ma che cos’è questa ossessione per l’amore? Devo dire che potrei vivere benissimo anche senza una persona. Però so anche di essere capace di amare tanto. Non c’è nulla di scritto che deve essere per forza così. Mi lascio trasportare dalla vita e quello che sarà andrà benissimo. Non mi impongo nulla e per me è tutto nuovo.

Se una suora potrebbe innamorarsi e avere dei sentimenti senza sentirsi obbligata a levare il velo? Io non lo so, non sono troppo d’accordo. Se tu doni la vita completamente… quella non è una rinuncia è un dono. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Se ti consacri lo fai. Non riesco a vedere una persona che ha una famigli e serve una comunità intera. Quindi se sei suora e ti innamorai devi togliere il velo.

Sì in passato mi sono innamorata, quando ero giovanissima. Questo è successo quando ero piccola prima di consacrarmi. Però mi mancava sempre un pezzettino che era la mia donazione totale a Cristo. Che caratteristiche deve avere una persona per farmi innamorare? mi lascio sorprendere, non mi servono caratteristiche precise. Non mi sono mai imposta niente. Se qui sull’isola c’è qualcuno che mi potrebbe piacere? No. Però avevo sottovalutata questa esperienza. Qui tutti i vuoti dentro si amplificano, anche le mancanze affettive ed è come se stessi meditando su cosa fare domani. Ci penso all’amore e ci credo. Credo nell’amore libero, non so un domani cosa mi prospetta il Signore. Tutto può succedere”.