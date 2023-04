Cristina Scuccia prima de L’Isola: il vero motivo dell’addio al convento e l’amore a 360°

A pochi giorni dalla partenza per l’Honduras (dove parteciperà a L’Isola dei Famosi), Cristina Scuccia continua a rispondere alle domande dei follower su TikTok. In un video l’ex suora ha parlato d’amore e a qualcuno è sembrato un discorso anche contro l’omofobia e i pregiudizi.

“L’amore? Non ha regole, non ha schemi preconfezionati. L’amore è per tutti, è accoglienza e condivisione. […] Ci sono innumerevoli forme d’amore, tutte rispettabilissime e che hanno diritto di esistere. Non si sbaglia mai quando si ama. Evviva l’amore e chi ha il coraggio di amare”.

In realtà Cristina si era espressa sul tema quando ancora era una suora: “I pregiudizi sulle persone LGBTQ? Conosco molte persone gay e se penso a loro non mi verrebbe mai di giudicarli male. – ha dichiarato la Scuccia nel 2019 a Chi – So perfettamente che sono persone sensibili e straordinarie come tutti, e anche loro devono avere la possibilità di alzare gli occhi al cielo e ringraziare il Signore per il dono della vita!“.

“Io credo che verso questo cambiamento mi abbia spinto la forte passione per la vita. Penso che non possiamo sprecare tempo per dare troppo spazio alle nostre paure. La paura è nemica della luce. E proprio la luce è un elemento che mi ha spinto verso questo cambiamento alla ricerca continua verso quel di più che possa lasciare un segno non solo per me stessa, ma anche e soprattutto per gli altri.

Credo sia importante condividere le nostre storie. Ascoltare storie diverse dalla mia è stata sempre una grande ricchezza per me, almeno in questi anni. In questi anni ho avuto l’opportunità di confrontarmi con realtà molto lontane dalla mia, che vivevo in un contesto religioso. Mi ha spinto verso il cambiamento il desiderio di voler crescere ancora. Per molto tempo sono stata intrappolata nella paura di deludere. Però poi ho capito che stavo deludendo solo me stessa. Credo ci sia anche una grande ricerca verso la verità più profonda. A volte bisogna lasciarsi la possibilità di rimettersi in discussione. Auguro a tutti voi di trovare questo coraggio e di seguire la vostra verità e la vostra essenza.

Riprendere a cantare? Non ho mai smesso di farlo nemmeno in convento. Cantare è un mezzo a cui mi aggrappo per esprimere chi sono dentro. Mentre rientrare in studio di registrazione dopo anni è stato emozionante, mi tremavano molto le gambe”.