Cristina Scuccia parla di amore: “Ci sono persone che mi corteggiano” e delle sue ex consorelle

Oggi Cristina Scuccia è stata di nuovo ospite da Silvia Toffanin a Verissimo ed oltre aver parlato delle sue prime volte (piercing, discoteca..) è tornata ad affrontare anche l’argomento amore.

A farle una domanda bruciapelo è stata proprio Silvia Toffanin che, dal niente, le ha chiesto: “Ti piacerebbe diventare mamma?“. Una domanda lecita a cui però l’ex Suor Cristina ha risposto imbarazzata.

“Se mi piacerebbe un giorno diventare mamma? Oddio, è un’idea un po’ nuova. Sinceramente mi fai una domanda alla quale non sono preparata, anche se un senso di maternità c’era e continua ad esserci. Se mai un giorno arriverà perché no, mi hai presa un po’ alla sprovvista perché al momento non penso all’amore figuriamoci a diventare madre. Sono in modalità step by step”.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se ha dei corteggiatori, Cristina ha aggiunto:

“Fidanzati? Ci sono delle persone che ci provano, ma step by step. Non mi sento neanche io al 100% pronta. Forse perché non è arrivato ancora l’amore. Quando l’amore arriva forse cade anche ogni tipo di paura”.

Ovviamente la scelta di usare dei termini neutri come “persona” ha alimentato la teoria dei fan di Orange Is The New Black. Ma questo lei probabilmente non lo sa.

Nel dubbio ha anche parlato delle sue ex consorelle, che nei giorni scorsi hanno commentato in maniera un po’ fredda la sua decisione di togliersi il velo.

“La mia famiglia religiosa la sento tutt’ora. Suor Agata, mia mamma, l’ho sentita anche prima di entrare qua a Verissimo. Lei piange, c’è sempre un po’ di tristezza perché in comunità ero la più giovane e la più rumorosa. Con loro uscivamo, andavamo a mangiare il sushi.. Alla fine le suore sono donne normali”.