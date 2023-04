Cristina Scuccia parla del suo primo fidanzato

Cristina Scuccia ha dichiarato di essere single (girano pure voci di un papabile coming out in diretta a L’Isola dei Famosi), ma come confessato a Marco Mazzoli in passato ha avuto un fidanzato. Lo ha avuto – ovviamente – prima di prendere i voti.

“Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno. Ho avuto un adolescenza normale come tutti i ragazzi del mondo, ma le storie non mi davano nulla. Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande era il canto e io preferivo investire le mie ore nel canto e nelle lezioni di canto”.

A domanda diretta sulla sua sfera s3ssuale, Cristina Scuccia ha ironizzato: “Se sono ancora vergine? In realtà sono leone“.

Cristina Scuccia: “Sono diventata suora perché ho ricevuto la chiamata”

“Sono diventata suora perché ho ricevuto la chiamata, ho avuto una vocazione. Avevo un’educazione cristiana grazie alla mia famiglia. […] L’esposizione che ho avuto con The Voice mi ha messo davanti alla realtà, prima ero molto ingenua. Io non ho mai rinunciato a Dio né messo in discussione la mia fede, ma nei sistemi religiosi non vedevo l’immagine di Dio, quella di cui mi sono innamorata”.

Così si è allontanata.

“Ho fatto la vita religiosa per 15 anni. Alla fine ho chiesto un anno di allontanamento dalla congregazione e nel mentre mio padre si è ammalato. In quell’anno sabbatico io mi sono allontanata, sono andata a Madrid e ho fatto la cameriera”.

Infine ha svelato perché ha accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi: “Perché L’Isola dei Famosi? Mi è stata chiesta e mi sono detta ‘rinuncio o mi metto in discussione?’ e mi sono data una possibilità. Alla fine il mio sogno è fare musica“.