Cristina Scuccia, nuove confessioni: “Piercing, prima volta in discoteca e bevute”

Ad una settimana dalla sua ospitata a Verissimo in cui ha annunciato l’addio al convento, Suor Cristina Scuccia è tornata alla corte di Silvia Toffanin. La ragazza ha raccontato della reazione della gente dopo la sua apparizione in tv senza velo.

“Sono piacevolmente sorpresa dall’affetto che mi è arrivato. Avevo la paura di deludere le persone che avevano creduto in me. la reazione è stata bellissima. Questo è un messaggio meraviglioso. – ha continuato Cristina Scuccia – Molti mi hanno augurato di essere felice. Un sacerdote mi ha detto che adesso che ho i tacchi ho una missione ancora più grande.

Però mi sento libera dopo la nostra intervista. Mi sono tolta un peso di dosso. Avevo paura che qualcuno mi riconoscesse e che io dovessi dare spiegazioni in pubblico. Al lavoro però mi hanno riconosciuto. Con loro ho vissuto la prima volta a bere e a ballare tutti insieme. Com’è andata? Benissimo, ho ballato ed è stato bello. Ho bevuto con amici e sono uscita a cena. Ho nuovi amici ed è stato bello, erano tutte cose nuove. Se mi vedo bellissima? Non te lo dirò mai, perché non lo penso. Certamente sono meno chiusa su me stessa questo sì”.