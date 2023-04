Cristina Scuccia mamma? La naufraga parla di figli e del suo futuro

A L’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha legato immediatamente con la modella Helena Prestes e le due ragazze passano insieme gran parte della giornata. Non soltanto discorsi sulla vita a Cayo Cochinos con gli altri concorrenti, Cristina ed Helena in questi giorni hanno parlato anche di argomenti più seri. Ieri la Prestes ha chiesto all’amica se desidera diventare madre. La Scuccia è stata vaga, ma ha detto di avere un grande istinto materno e che in futuro non esclude l’idea di avere un figlio.

Scuccia: “Magari in futuro sarò madre”.

“Se mi piacerebbe diventare mamma? Diciamo che è ancora presto. Ma sicuramente posso dirti che ho un grande istinto materno. Certo, avere una famiglia è bello, anche perché non ha senso vivere una vita senza costruire nulla. Non so cosa mi riserverà la vita. Non adesso, ma magari n futuro diventerò madre. Sono cose che non arrivano subito da sole, devi pazientare e devi costruire nel tempo. Non è facile, è come i fondatori delle grandi istituzioni, nessuno parte dal nulla. Poi se non avrò figli credo comunque che si possa fare del bene in miliardi di forme. Poi ci sono mille modi diversi di dare amore ed essere madri. Chissà, magari un domani potrei gestire una casa famiglia. L’importante è dare amore, questa credo sia la cosa più bella. Credimi che si può essere madri in tante forme”.

Helena Prestes e il desiderio di maternità: “Voglio essere una mamma giovane”.

“Ti ho fatto queste domande perché io vorrei tanto diventare mamma presto. Voglio ancora divertirmi, ma è così bello avere una famiglia. Io vedo mia sorella… Ho un senso di colpa che non ho avuto un figlio con il mio ex. Sì forse non era destino o non eravamo giusti l’uno per l’altra. Però spero di diventare mamma da giovane”.