Cristina Scuccia, l’ex fidanzato rompe il silenzio

Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi ha parlato del suo primo storico fidanzato che ha avuto prima di entrare in convento e prendere i voti. In Honduras la cantante non ha mai fatto il suo nome, ma il settimanale DiPiù lo ha individuato e contattato. Il suo nome è Lucio Arcadipane e alla rivista è stato glaciale: “Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me“.

Alla rivista, Lucio Arcadipane non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, ma nell’articolo vengono riportate alcune sue frasi che risalirebbero ai tempi di The Voice Of Italy.

“Avevamo otto anni quando ci siamo visti per la prima volta. Siamo cresciuti insieme. Era la mia fidanzata e l’amica di cui mi potevo fidare. Mi presentò ai genitori e loro erano tranquilli per lei“. Quando però la passione per la musica ha preso il sopravvento il rapporto si è incrinato. “Cristina pensava a sfondare nel mondo della musica. Andò a Roma a fare i provini per Amici di Maria De Filippi, ricordo che non la accompagnai. La esclusero e non essere riuscita a entrare in quel programma la deluse molto“.

Ma cosa aveva detto la Scuccia di lui in Honduras? Sostanzialmente che con lui non si è mai sentita realmente appagata e che preferiva passare il proprio tempo libero a studiare canto piuttosto che uscire con lui. “Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro“. Incalzata da Marco Mazzoli e Paolo Noise, infine, ha anche confessato di non essere interessata a un genere specifico ma di essere attratta dalla persone. “Ma perché questa ossessione per gli uomini? Se mi piacciono gli uomini o le donne? Niente! Mi piacciono le persone!”