Cristina Scuccia, La felicità è una direzione: il significato del testo

Cristina Scuccia, La felicità è una direzione: il significato del nuovo singolo della cantante, ex Suor Cristina.

Lo aveva annunciato ed è stata di parola. Suor Cristina è tornata. O meglio, è tornata Cristina Scuccia, la nuova versione della cantante che vinse The Voice of Italy nel lontano 2014. Dopo aver annunciato di aver abbandonato il velo, l’artista siciliana ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, La felicità è una direzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo brano e sul suo significato.

Il nuovo singolo di Cristina Scuccia

Classe 1988, nata e cresciuta nella provincia di Ragusa, Cristina è stata una delle vincitrici di maggior successo del talent della Rai, in grado non solo di pubblicare due album, Sister Cristina e Felice, ma anche di partecipare a diversi musical e ad appuntamenti internazionali che le hanno permesso di esibirsi a New York, in Francia, in Giappone, in Germania e in tantissimi altri luoghi in tutto il mondo.

Suor Cristina Scuccia

Dopo aver abbandonato il velo è adesso pronta a vivere una nuova avventura musicale, che partirà proprio con questo singolo, La felicità è una direzione, in arrivo il prossimo 17 marzo e prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli.

Il significato di La felicità è una direzione

L’annuncio della nuova canzone è stato fatto proprio dall’ex Sister Cristina sui social, con un post in cui la cantante ha voluto spiegare anche il significato di un brano che segna per lei una grande e attesa ripartenza.

“La ricerca della felicità è possibile!“, ha scritto l’artista ex The Voice, aggiungendo: “Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire. Ma cos’è la felicità? Forse come dice la canzone è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima“.

Di seguito il suo post: