Cristina Scuccia è innamorata: “Ho una persona a Madrid, non lo avevo mai detto”

Cristina Scuccia ha parlato di amore a L’Isola dei Famosi e lo ha fatto in diretta parlando con Ilary Blasi. “Mi sto sentendo sempre più a mio agio qua a L’Isola dei Famosi“. A questo punto la conduttrice ha mandato in onda un rvm di una sua conversazione con Helena Prestes.

“Se mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma.. Ormai.. Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi.. L’amore è bello e qua a L’Isola dei Famosi per quanto mi stia sforzando esce fuori. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei, è una persona importante. Mamma scusa se vieni a sapere questa cosa così in tv”.