Cristina Scuccia dopo aver tolto il velo parla d’amore e svela che lavoro fa

Da tempo non si vedeva in tv e oggi Cristina Scuccia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La donna ha rivelato di non essere più una suora ed ha spiegato come mai ha abbandonato il convento. Tra le tante cose la 34enne ha anche raccontato della sua nuova vita in Spagna, dove adesso fa la cameriera. Cristina Scuccia per adesso è single, ma è aperta all’amore e crede anche nel colpo di fulmine.

“Certo che lasciare un posto dove sono stata per anni non è stato facile. Però quando ho iniziato a pranzare in pigiama o a mangiare ai miei orari è stato tutto straordinario. Mi sono detta ‘oddio che bello’. Non che non avessimo libertà in convento, ma una suora deve rispettare la clausura.

Con questa scelta ho seguito il mio cuore. Ho fatto un salto nel vuoto. Avevo paura e ne ho parlato con la mia psicologa. Mi dicevo ‘oddio cosa farò adesso? Finirò sotto un ponte dopo il convento. Adesso vivo in Spagna e faccio la cameriera. Però ti dico che vivo con il sorriso.

Come va l’amore? Sì sono stata fidanzata con Gesù in passato. Credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo. Io credo all’amore, alla vita e al colpo di fulmine. Bisogna curarsi, amarsi per poi riuscire ad amare gli altri. Quindi sono aperta alla vita e all’amore certamente. – ha continuato Cristina Scuccia – Anche perché ai sentimenti non si può certo mettere un freno.

Insomma, ho cambiato l’abito, ma sono sempre focosa, giocosa e il canto è ancora nei miei programmi. Sto cercando di portare i tacchi e sono un po’ scomposta”.