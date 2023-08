Cristina Scuccia concorrente del Grande Fratello? Parla lei

Dopo L’Isola dei Famosi Cristina Scuccia avrebbe dovuto partecipare a Tale e Quale Show, il suo nome era stato fatto proprio da Carlo Conti, ma poi qualcosa è cambiato. La scorsa settimana infatti il nome dell’ex naufraga è stato fatto fuori dal cast per questioni economiche e anche editoriali.

In queste ore però sta circolando un rumor particolare. Secondo quello che ha rivelato l’autore televisivo Gianluca Pagnotti, la Scuccia avrebbe detto di no a Conti per partecipare al Grande Fratello di Signorini. Ma sarà davvero così?

“Sembra che la vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5. – si legge su Mondo Tv – Non finisce qui, Paganotti ci rivela che, a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia“.

Cristina Scuccia al Grande Fratello? Lei ha detto di no: “Ho fatto L’Isola e mi basta questa”.

Nonostante molti siti in questi giorni parlino della presenza di Cristina al Grande Fratello, lei un mese fa ha dichiarato che non la vedremo nella casa di Cinecittà. Durante L’Isola dei Famosi Gianmaria Sainato ha rivelato che parteciperebbe volentieri al reality di Alfonso Signorini ed ha chiesto alla Scuccia se lei accetterebbe di varcare la porta rossa.

“Se farei mai il Grande Fratello Vip? Ti dico di no, sono onesta, non ci andrei, basta con i reality. Ho fatto questo e mi ritengo soddisfatta. Ho partecipato a questa Isola dei Famosi e mi fermo qui. – ha continuato l’ex naufraga – No, ti dico che non lo farei il Grande Fratello, sono onesta. Però capisco il tuo pensiero”.

Che la cantante abbia cambiato idea (magari dopo aver parlato con Alfonso?)? Lo scopriremo nelle prossime settimane.