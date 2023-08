Cristina Scuccia parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello? Il gossip si rincorre online da settimane e non è mai stato commentato dall’ex suora.

Quando il suo nome – in un secondo momento – è stato inserito da Carlo Conti nella lista del cast di Tale & Quale Show l’ipotesi di vederla nella Casa più spiata d’Italia è svanita. Poi il colpo di scena: la cantante è stata fatta fuori in extremis dallo show di Rai1 a causa di “risvolti editoriali ed economici“. Ad aggiungere i dettagli è stato in un secondo momento il settimanale DiPiù.

“L’ex naufraga avrebbe richiesto espressamente di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti“.

Cristina Scuccia cambia look e riparte l’ipotesi Grande Fratello

E l’ipotesi Grande Fratello si è di nuovo aperta. Lo scorso 4 agosto l’autore televisivo Gianluca Pagnotti ha scritto:

“Sembra che la vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5. – si legge su Mondo Tv – Non finisce qui, Paganotti ci rivela che, a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia“.

A distanza di circa un mese è stato Ivan Rota su Dagospia a riaprire l’ipotesi di vedere l’ex sorella nella casa di Cinecittà. “E l’ex suor Cristina Scuccia che fine ha fatto dopo il rifiuto a Tale e Quale Show? Davvero niente Grande Fratello?“, ha scritto in maniera provocatoria.