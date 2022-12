Cristina Scuccia, arriva un avvertimento per l’ex suora: di cosa si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina, è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Dopo l’annuncio della scelta di abbandonare la sua vita da suora Orsolina, Cristina è diventato uno dei personaggi più chiacchierati di quest’ultimo periodo. Nel corso delle ultime ore, però, sono stati rivelato sull’ex suora importanti retroscena. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La storia che Cristina Scuccia ha raccontato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha generato non poche polemiche. Sono stati molti, infatti, coloro che hanno criticato duramente la scelta dell’ex suora di raccontare il suo percorso in un salotto televisivo.

Tra i tanti personaggi che hanno criticato aspramente l’ex concorrente di The Voice non è mancato Giuseppe Cionfoli. Si tratta di un ex frate che, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’ ha svelato alcuni retroscena riguardo la vita dell’ex suora.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Nella vita di Cristina c’è un’ombra ingrombrante con la quale dovrà fare i conti.

E, continuando, il musicista ha affermato:

Senza il tuo abito da suora, probabilmente, non avresti vinto The Voice.

Stando alle parole di Giuseppe Cionfoli, dunque, per Cristina Scuccia sarebbe molto difficile abbandonare completamente la sua vecchia identità.

Al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito le parole dell’ex frate. Cristina ha scelto dunque di rimanere in silenzio e di non commentare le frasi del musicista che in questi ultimi giorni stanno facendo il giro del web, facendo chiacchierare i molti giornali di gossip.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Cristina Scuccia deciderà di rispondere alle parole dell’ex frate Giuseppe Cionfoli. Nel frattempo, l’ex suora ha dichiarato di aver iniziato a vivere la sua nuova vita sin Spagna, dove lavora oggi come cameriera.