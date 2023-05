Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi un messaggio da una persona importante

Non solo una prova tentazione per Marco Mazzoli e la chiusura de L’Isola di Sant’Elena, questa sera a L’Isola dei Famosi assisteremo anche a una sorpresa per Cristina Scuccia da parte di “una persona speciale”.

La foto promozionale recita: “Una sorpresa per Cristina da una persona speciale“, mentre il tweet si è lasciato sfuggire che si tratta di un messaggio.

Stasera una persona speciale ha un messaggio importante per Cristina! 💘💘 #Isola pic.twitter.com/vCJEiGD1tI — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

Ovviamente l’allusione è a quella fantomatica persona che Cristina Scuccia ha conosciuto a Madrid poco prima di partire per l’Honduras e di cui ha confessato l’esistenza pochi giorni fa. Ma non mi stupirebbe scoprire se alla fine della fiera il messaggio gliel’ha mandato la mamma.

Cristina Scuccia, un messaggio dalla persona che ha conosciuto a Madrid?

“Sono fidanzata, ho una persona che mi aspetta fuori. E come dici tu non ci sarebbe niente di male [se questa persona fosse una donna, ndr]. Anche perché sono in una fase della mia vita in cui non voglio etichette. Siccome ne ho già avuta una bella grossa, adesso non le voglio di nessun tipo. Ora sono libera e felice e ho anche qualcuno. Ho una persona e c’era già prima de L’Isola dei Famosi. Poco prima che entrassi l’ho conosciuta a Madrid”.

Parlando con Marco Mazzoli, Cristina Scuccia ha poi confessato che le piacerebbe anche diventare mamma: “Ti dico solo che questa notte ho sognato un neonato. Però io quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un senso di maternità molto grande“.

Le parole della mamma

“Come dice Papa Francesco “Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare”. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei.”