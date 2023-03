Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi: “È carica e non teme la fame”

Cristina Scuccia sarà una delle nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi che debutterà su Canale5 il prossimo 17 aprile. Il suo nome è senza dubbio quello più chiacchierato e il settimanale DiPiù a tal proposito ha scritto:

“È lei uno dei nomi più attesi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in onda dal prossimo aprile. Sì, raccontano dietro le quinte, Cristina si sta già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla. La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria”.

L’Isola dei Famosi per Cristina Scuccia sarà il terzo programma a cui parteciperà dopo aver preso parte nel 2014 a The Voice Of Italy e nel 2019 a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Da allora le tracce di Suor Cristina si sono perse, fino allo scorso anno quando ospite da Silvia Toffanin ha confessato di aver abbandonato i voti e di essersi tolta il velo.

Cristina Scuccia ora fa la cameriera

Accantonate le velleità artistiche e l’abito da suora, Cristina Scuccia si è dovuta rimboccare le maniche e ha deciso di cambiare vita trasferendosi in Spagna dove si è mantenuta facendo la cameriera.

“Con questa scelta ho seguito il mio cuore. Ho fatto un salto nel vuoto. Avevo paura e ne ho parlato con la mia psicologa. Mi dicevo ‘oddio cosa farò adesso? Finirò sotto un ponte dopo il convento. Adesso vivo in Spagna e faccio la cameriera. Però ti dico che vivo con il sorriso”.

Da aprile sarà stipendiata da Mediaset e io non vedo l’ora.

