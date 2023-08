Cristina Scabbia dei Lacuna Coil canta la colonna sonora di Daymare: 1994 Sandcastle

Leonardo Interactive, publisher italiano di videogiochi, ha presentato l’uscita del Main Theme ufficiale di Daymare: 1994 Sandcastle, impreziosito dalla voce di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil che canta la canzone “Loneliness”, composta dall’autore italiano Alessandro Galdieri. La canzone è disponibile dal 25 agosto 2023 sui principali negozi di musica online. Sviluppato dal team italiano di Invader Studios, Daymare: 1994 Sandcastle uscirà il 30 agosto 2023 su PC, Playstation e Xbox. “La collaborazione di Cristina Scabbia con Daymare: 1994 Sandcastle è stata per noi un’emozione assoluta”, ha dichiarato Alessandro De Bianchi, Co-Founder e Head of Studio di Invader Studios e Game Director per Daymare: 1994 Sandcastle. “Esplorando le profondità della sua voce evocativa e potente, Cristina ha colto alla perfezione le tante sfumature del gioco. Con la sua coinvolgente narrazione, questa avventura rivela un’intensa componente emotiva, sapientemente evidenziata da Cristina. La sua performance ha magistralmente messo in luce questa doppia anima del gioco, che si snoda tra elementi horror e suggestioni emozionali”.

Cristina Scabbia ha condiviso il suo entusiasmo per la collaborazione al progetto: “Quando i ragazzi di Invaders Studios mi hanno chiesto di interpretare la canzone Loneliness per Daymare: 1994 Sandcastle, ho accettato con immensa gioia. Penso che Loneliness sia una canzone molto struggente e incredibilmente evocativa, perfetta per abbracciare l’atmosfera del gioco e le emozioni del suo protagonista. Spero davvero che adorerete la solitudine tanto quanto me”. Leonardo Caltagirone, Fondatore di Leonardo Interactive: “Daymare: 1994 Sandcastle è stato un per noi un progetto eccezionale, e siamo incredibilmente entusiasti di portare questo gioco ai giocatori di tutto il mondo. L’aggiunta dello straordinario talento di Cristina Scabbia al Main Theme Ufficiale eleva l’esperienza di gioco complessiva, rafforzando il nostro impegno a fornire il meglio nell’intrattenimento survival horror”.