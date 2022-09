Cristina Quaranta sviene in diretta al GFVip, concorrenti nel panico, il video

Momenti di panico al Grande Fratello Vip, oggi pomeriggio una vippona ha avuto un malore. Cristina Quaranta si è sentita male ed è svenuta nella zona beauty. Sul live di Mediaset Extra erano inquadrate Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi e all’improvviso si sono sentite delle urla provenire dal bagno: “Aiuto! Oddio, Grande Fratello, Grande Fratello! Cristina, Cristina. Datele uno schiaffo. Tiratela su, tiratela su“. Elenoire ed Antonella di corsa si sono dirette verso il bagno, da dove arrivavano le urla. Per pochi secondi la regia ha inquadrato la scena e si è vista Cristina Quaranta accasciata a terra.

Cristina Quaranta, l’avviso del GF Vip: “Ha avuto un leggero malore, ma è rientrata”.

Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Sara Manfuso, Giaele De Donà e George Ciupilan hanno cercato di far alzare la coinquilina. Poi la regia ha cambiato inquadratura ed è intervenuta la produzione del programma.

La gieffina è stata portata fuori dalla casa di Cinecittà ed è stata visitata dai medici. Dopo poche ore Cristina è rientrata in gioco e il profilo del Grande Fratello Vip ha aggiornato sulle sue condizioni. Pare si sia trattato di un leggero malore e che per questo i dottori hanno deciso di far rientrare in gioco la Quaranta: “Cristina Quaranta poco fa ha avuto un leggero malore. – si legge sull’account del GF Vip – Dopo essere stata subito soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di “Grande Fratello Vip”“.

Per fortuna non era nulla di grave, sia per la salute della Quaranta, ma anche perché Cristina è un personaggio chiave di questo cast.