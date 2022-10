Cristina Quaranta svela quanto ha guadagnato al Grande Fratello

Cristina Quaranta ieri pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha ripercorso la sua carriera, i suoi grandi amori e il suo ultimo lavoro.

“Gestivo un negozio di tende al mattino e la sera facevo la cameriera, mi piace tantissimo questo mestiere perché mi fa stare a contatto con le persone. Interagisco con le persone ma non entro nel personale: è uno spazio solo mio. E lavorare in un ristorante di cucina romana con tutti i romani mi ha reso felicissima. Tornerò a fare la cameriera. Facciamo pranzi e cene, tutti i miei colleghi sono ragazzi molto giovani. Se hanno visto il Grande Fratello? Non lo so”.

L’ex volto di Non è la Rai ha confermato di essere una donna senza peli sulla lingua parlando anche di soldi.

“Ho fatto il Grande Fratello per i soldi, quello che guadagno al Grande Fratello lo avrei guadagnato in un anno e mezzo al ristorante quindi perché no. E poi mi sono riposata un po’ perché alla fine nell’ultimo anno facendo due lavori non avevo tempo per riposarmi! Per cui ho pensato ‘vado a riposarmi in una casa dove non faccio nulla!’.

Sì, mi sono riposata a livello fisico ma a livello mentale è stata una tragedia. Avere a che fare con dei doppiogiochisti ipocriti è stata dura, lì sono furbi. A me piacerebbe essere astuta ma invece non lo sono, è già tanto che son durata un mese!”.