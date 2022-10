Cristina Quaranta: “Simona Ventura mi ha chiesto scusa”

Cristina Quaranta fra le pagine del Corriere della Sera ha ripercorso la sua breve esperienza a L’Isola dei Famosi. Un naufragio durato una settimana che è ricordato soprattutto per i numerosi battibecchi con Simona Ventura.

Quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi l’ex vippona aveva 33 anni (era il 2005) e solo anni dopo – riparlando con Simona Ventura – la conduttrice le ha chiesto scusa.

“L’Isola dei Famosi 3 è stata una delle mie peggiori performance. È stata un’edizione ricca di concorrenti con cui non andavo d’accordo e con cui ho avuto forti litigi. Elena Santarelli, Romina Carrisi e Lory Del Santo mi chiesero scusa dopo avermi nominata, ma non so perché lo hanno fatto, forse mi temevano. Pensa che qualche anno fa Simona Ventura mi chiese scusa dicendomi che solo dopo aver partecipato a questo programma come concorrente ha potuto capire certe dinamiche e certe situazioni, nella mia edizione era la conduttrice e mi attaccò più volte durante le puntate”.

L’esperienza al Grande Fratello Vip le è andata decisamente meglio, ma anche questa è finita (purtroppo) troppo presto: dopo un mese esatto.

Tempo fa Cristina Quaranta ha rilasciato una intervista anche a Dagospia dove ha dichiarato:

“Il ritorno in tv? Se mi chiamano e mi propongono qualcosa che mi piace accetto, altrimenti continuo a fare la mia vita lontana dai riflettori che mi appaga e mi gratifica. Col senno di poi però tornando indietro avrei fatto tutt’altro, sarei rimasta a Roma a fare l’insegnante di educazione fisica. […] Non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua. Le persone senza peli sulla lingua come me sono scomode e non volendo cambiare il mio carattere sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così”.