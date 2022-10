Cristina Quaranta minaccia di lasciare il GF Vip e parla di soldi e contratto

Antonino Spinalbese è in nomination con Giaele De Donà e Nikita e stasera scopriremo chi tra loro tre sarà il preferito del pubblico. Chi avrà più voti probabilmente sceglierà uno tra gli altri due coinquilini da mandare al televoto eliminatorio. Antonino è sempre più insofferente nei confronti di Nikita e ieri sera ha confessato a Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi che spera di uscire (se lallero): “Ma speriamo che domani sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi esco“.

Cristina Quaranta: “Se esci tu, esco anche io”.

La Quaranta in pieno mood ‘salti tu, salto io‘, ha minacciato di lasciare il Grande Fratello Vip se Antonino Spinalbese dovesse abbandonare la casa di Cinecittà. Cristina ha spiegato che tanto continuerebbe a guadagnare il cachet che spetta agli ex gieffini che sono ospiti in studio. Secondo la concorrente, nel suo contratto non ci sarebbe molta differenza tra il compenso di una singola settimana nella casa e quello di un’apparizione durante le puntate nella zona degli eliminati.

“Tanto se esci te esco io. Se tu te ne vai io me ne vado. L’ho già detto in confessionale al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi non per altro. Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio. Non questi? Non c’è tanta differenza nel mio contratto. posso anche fare a meno di poco in più e stare fuori. Nel mio contratto c’è poca differenza”.

Elenoire Ferruzzi invece ha rivelato che nel suo caso il divario tra il cachet da concorrente in gioco e da eliminata in studio è notevole: “Ma che dici? Proprio perché sei venuta qui per i soldi dovresti essere felice di restare in gioco. Guarda che se esci poi non prendi i soldi. Ah, nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome“.

E comunque ogni volta che i gieffini dicono di voler abbandonare il reality…