Cristina Quaranta in diretta: “Se dovesse uscire questa storia, Elenoire si ritirerà dal GF”

Cristina Quaranta ieri sera ha tenuto una diretta su Instagram insieme a Ginevra Lamborghini.

Le due, oltre ad aver ripercorso la loro esperienza al Grande Fratello Vip, hanno (s)parlato di Elenoire Ferruzzi e se da una parte Cristina Quaranta l’ha ricordata con affetto (sottolineando tutti i suoi errori) dall’altra Ginevra Lamborghini è stata molto dura.

“Elenoire ha una cultura pazzesca ed io l’adoro per questo” – ha esordito l’ex showgirl di Non è La Rai – “Però purtroppo non capisce dove c’è l’amicizia e dove potrebbe esserci qualcosa in più. Per lei c’è sempre qualcosa in più e poi si sente tradita e abbandonata. La posso capire, anche se nei confronti di Nikita ha un po’ esagerato. La scena dello sputo? L’ho vista in diretta. Ovviamente non ha sputato addosso a Nikita. Nikita è passata e lei ha sputato per terra e poi si è giustificata dicendo che aveva un semino in bocca. Una cosa molto grave”.