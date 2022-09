Cristina Quaranta ha un malore al Grande Fratello Vip: ecco come sta

Cristina Quaranta è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore la showgirl è stata vittima di un improvviso malore all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo lo spavento, la produzione del programma ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di terrore al Grande Fratello Vip per Cristina Quaranta. Di recente la gieffina ha sollevato la preoccupazione degli inquilini a causa di un improvviso malore. Infatti la donna ha avuto uno svenimento in diretta tv.

Oltre a spaventare gli altri concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini, ha fatto preoccupare anche i telespettatori. Alla luce di questo la produzione ha staccato l’inquadratura della scena ed ha disattivato l’audio.

La redazione del reality show ha voluto aggiornare il pubblico circa le condizioni di salute della gieffina. Cristina ha abbandonato temporaneamente la casa ma subito dopo si è ripresa ed è rientrata. Questo l’annuncio pubblicato sulla pagina ufficiale Twitter del Grande Fratello Vip:

Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’episodio che ha visto protagonista Cristina Quaranta è avvenuto in diretta tv, mentre la produziona stava riprendendo una conversazione tra Elenoire Feruzzi e Antonella Fiordelisi. Le due gieffine sono state attirate dalle urla che chiedevano aiuto. Gli inquilini si sono diretti in prossimità del bagno dove hanno visto Cristina svenuta a terra. Alla luce di questo, la produzione ha interrotto le riprese ed ha disattivato l’audio. Fortunatamente adesso la gieffina è in buone condizioni di salute e si sta divertendo insieme agli altri concorrenti.