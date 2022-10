Cristina Quaranta è un fiume in piena contro Nikita: “Prende di mira gli avversari”

Mercoledì scorso Cristina Quaranta ha parlato dello sputo di Elenoire Ferruzzi e di un suo possibile ritiro. Le cose sono andate diversamente, la performer è uscita dal GF Vip con un televoto flash, ma prima di abbandonare la casa ha ricevuto un abbraccio da Nikita Pelizon. Proprio questo gesto ha catturato l’attenzione di Cristina Quaranta, che su Twitter ha espresso delle perplessità ed ha dato della stratega all’ex coinquilina. Secondo l’ex volto di Non è la Rai, la Pelizon giocherebbe a fare la vittima e si divertirebbe a punzecchiare velatamente i suoi ‘nemici’ per farli sclerare e diventare così la protetta del pubblico.

“Io che abbraccio chi dice di me che porto sfortuna e che addirittura sputa al mio passaggio! Il buonismo ipocrita di una grande stratega. Chapeau. Dite che Nikita l’ha abbracciata perché si è sentita in colpa? E perché mai mi sarei dovuta sentire in colpa al posto suo? Elenoire ha esagerato ed era giusta l’espulsione. Ma è solo la mia opinione che è diversa dalla vostra.

Fidatevi che anche io ho perdonato in passato. Ma c è una differenza sostanziale. La reazione di Marco ha avuto modo di metabolizzarla prima di arrivare al perdono. Nel caso di Nikita prende di mira il suo avversario ma lo provoca in maniera velata. Non fa solo questo, poi lo porta ad agire in maniera maleducata e isterica. Ripeto una grande stratega. Non giustifico le frasi di Ele è gravissimo infatti. Non è assolutamente giustificabile, ma resta il fatto che nella casa c’ero io ed è riuscita a far sclerare me Antonino ed Elenoire”.