Cristina Quaranta ieri sera è stata ospite al GFVip Party di Soleil Sorge e per fortuna la conduttrice è partita subito in quarta: “Hai fatto delle affermazioni su di me un po’ forti, volevo darti modo di chiarire“.

“Partiamo dal presupposto che io l’anno scorso il Grande Fratello non l’avevo mai visto perché la sera lavoravo” – ha esordito l’ex showgirl di Non è la Rai – “Nella Casa c’era però Miriana [Trevisan, ndr] che so che le hanno tolto l’utero. Quindi – da donna cinquantenne e in meno pausa – quando il secondo giorno mi hanno detto che tu l’avevi attaccata dicendole ‘hai le mestruazioni’ ho pensato che non fosse stato carino. Così ho risposto ‘se l’avesse detto a me l’avrei affogata’, ma è ovvio che non affogata nel senso stretto della parola. Ne ho parlato con Elenoire e Alberto e loro, tra l’altro, mi hanno detto ‘guarda Cri, se tu conoscessi Soleil andresti molto d’accordo con lei perché siete molto simili’”.

Immediata la risposta di Soleil Sorge che – non mollando l’osso – le ha rinfacciato pure una battuta fatta su Carolina Marconi.

“Quando ho sentito quelle parole ho capito fin da subito che fosse una battuta un po’ infelice, come la mia battuta fatta su Miriana. Ma comunque anche tu, una battuta simile, l’hai fatta una volta uscita su Carolina dicendo tipo ‘si sta curando dal cancro e quindi è arrabbiata’. Perché?”.

Cristina Quaranta e Soleil Sorge litigano in diretta: “Non mi scuso, non andremo mai d’accordo, fatti due domande”

“Non era una battuta, assolutamente no. Era un dato di fatto” – ha contrattaccato Cristina Quaranta – “Io e Carolina siamo molto amiche. Perché tu hai tua madre a fare la chemio, io ho avuto mio fratello. Ti posso garantire che so cosa vuol dire fare la chemio e fare determinate terapie. Carolina dal primo giorno che è entrata in casa è stata la prima a dirmi: ‘Cri, quando perderò la pazienza non sono dovrai sgridarmi. Ma devi capire che se io faccio una terapia di ormoni che vanno in up e down questo è quello che mi può capitare’. Non ho mai riso in studio contro Carolina. Quindi la frase è partita da lei e non è assolutamente infelice”.

Quando Soleil Sorge ha provato ad interromperla dicendole che lei l’aveva vista ridere, Cristina Quaranta ha perso la pazienza: “Non avevano ragione Alberto ed Elenoire, noi non andremo d’accordo perché tu interrompi le persone. Si chiama educazione“. La conduttrice ha così cercato di chiudere la questione con un “Io accetto le tue scuse, andiamo avanti”, ma Cri40 non c’è stata: “Io non mi sto scusando e non mi sto scusando di niente, se mi dovessi scusare con qualcuno dovrei forse farlo con Carolina ma non lo faccio neanche con lei perché siamo amiche. Non si è offesa lei e ti offendi te? Fatti due domande“.

Che personaggio da reality uscito troppo presto.