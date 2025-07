Cristina Plevani trionfa a L’Isola dei Famosi 2025

Il reality show “L’Isola dei Famosi 2025” ha avuto una finale straordinaria, coronata dalla vittoria di Cristina Plevani, celebre volto televisivo. La bagnina bresciana ha portato a casa un montepremi di 100.000 euro, della quale metà sarà destinata a opere di beneficenza, in particolare a una onlus per ragazzi speciali e a Medici senza frontiere.

Cristina ha espresso la sua gioia e sorpresa, dichiarando di essersi sentita spesso fuori posto durante il programma, ma ha ringraziato tutti i concorrenti e il pubblico. Con un passato da vincitrice del primo Grande Fratello nel 2000, la Plevani ha dimostrato di essere riuscita a riconquistare il cuore del pubblico a distanza di 25 anni.

Sul podio, Mario Adinolfi ha conquistato il secondo posto, rivelando di aver perso 26 kg. La conduttrice Veronica Gentili ha sottolineato i notevoli cambiamenti fisici dei concorrenti, tra cui Omar Fantini, definito il naufrago più dimagrito. La finale ha visto anche l’eliminazione di Teresanna Pugliese, che ha ceduto il posto a Jey Lillo.

Purtroppo, la serata è stata segnata da un momento di tensione a causa di un incidente vissuto dalla concorrente Loredana Cannata, coinvolta in una prova di apnea. Durante un tentativo di risalire in superficie, i suoi capelli si sono impigliati, generando preoccupazione tra i presenti. La conduttrice ha sollecitato un intervento rapido, e fortunatamente Loredana è stata salvata in tempo, esprimendo poi la sua paura per l’accaduto.