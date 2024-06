Cristina Plevani tornerà al Grande Fratello? La sua risposta

Qualche giorno fa il giornalista Ivan Rota su Dagospia ha avanzato un’ipotesi che ha immediatamente fatto il giro del web: Cristina Plevani potrebbe tornare come concorrente al Grande Fratello. “Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality“. La prima storia vincitrice del reality sarebbe pronta a rimettersi in gioco dopo 24 anni?

Il gossip è arrivato anche alle orecchie della diretta interessata che da tempo è tornata alla sua vita quotidiana e che, stando a quanto scritto, non avrebbe alcuna intenzione di rientrare in quella Casa dove ha già vissuto per cento giorni.

“Apprendo di questa notizia dai social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (si perché gli altri vanno per la gloria). Come si dice? L’importante è che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Per il resto, continuate a parlarne, mi date ancora più visibilità. (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa**e agli haters)”.

Cristina Plevani su Twitter ha poi aggiunto: “Il Grande Fratello è l’ultimo dei miei pensieri“.

Il gf è l’ultimo dei miei pensieri — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) June 23, 2024

Cristina è la seconda papabile concorrente a smentire il rumor su un suo ipotetico ingresso al Grande Fratello: prima di lei anche Albano.

